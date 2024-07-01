Де Брюйне - о матче против Франции: Наш план был хорош, пока не забили гол

Кевин Де Брюйне, полузащитник сборной Бельгии, ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала Евро против Франции (1:0).

"Очень жаль. У нас был план, и мы выполнили его достаточно хорошо. Мы знали, что с их качествами они будут владеть мячом больше. У нас были моменты, хотя их было не очень много.

Наш план был хорош, пока нам не забили гол. Тогда у нас было мало времени, чтобы ответить".