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Де Брюйне - о матче против Франции: Наш план был хорош, пока не забили гол
Игрок ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Де Брюйне, полузащитник сборной Бельгии, ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала Евро против Франции (1:0).
"Очень жаль. У нас был план, и мы выполнили его достаточно хорошо. Мы знали, что с их качествами они будут владеть мячом больше. У нас были моменты, хотя их было не очень много.
Наш план был хорош, пока нам не забили гол. Тогда у нас было мало времени, чтобы ответить".
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