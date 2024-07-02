Евро. Португалия – Словения 0:0 (пен. 3:0). Кошта исправил нереализацию Роналду

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

"Арена Франкфурт" (Франкфурт-на-Майне)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Португальский почерк в сборной Словении. Это если брать результаты "европейских селесао" на ЧЕ-2016. Тогда Португалия дошла до полуфинала, пять раз подряд сыграв вничью в основное время. Словенцы же вылетели из Евро-2024, ни разу не проиграв или победив на протяжении 90 минут матчей.

Подопечные Мартинеса начали с давления, оно и сопровождало ворота Облака все время. В игру Ян поначалу практически не вступал: играл только на выходах. В первом тайме в створ ворот словенцев ударов вообще не было. Хоть несколько случаев пробить было в Роналду. Где-то Криштиану не обработал мяч, хотя и очень классно открылся. Где-то просто не попал головой по круглому снаряду.

На 34 минуте капитан португальцев мощно пробил со стандарта – мяч пролетел совсем выше перекладины. К концу тайма еще бил Пальинья, но тоже неточно.

После перерыва мощно включился Канселу. Он очень много терроризировал левый фланг обороны словенцев: Балковец много там настрадался. На старте второго тайма Жоау прострелил в штрафную, но только с подбора удалось пробить Фернандешу – тоже мимо ворот.

Впоследствии Роналду с многочисленной попытки удара попал в створ. Криштиану пробил из стандарта мощно, но прямо в Облака – удар голкипер потянул.

Много работы в обороне у португальцев не было, но они сами себе создавали проблемы. На 62 минуте 41-летний защитник Пепе после провала в оборонительной линии изо всех сил пытался помешать 21-летнему Шешко реализовать выход один на один. Вышло: нападающий пробил мимо ворот.

На этот момент в конце встречи ответил Роналду. Его вывели на отличную ударную позицию, но Криштиану делал все с закрытыми глазами. Пробил точно в Облака.

Первый экстра-тайм шел вяло и медленно. Лишь перед самым перерывом Жота решил пойти на нескольких игроков сразу и нашел на себе фол соперника. Нетрудно было догадаться, что и этот стандарт – как и многие другие в этом матче – исполнит Роналду. Криштиану неплохо пробил из точки в правый угол, но Облак выдал невероятный сейв. 30 незабитый пенальти Роналду из 193 попыток в карьере.

Этот момент также не остался без ответа: на 116-й минуте словенцы могли оформить себе путевку в следующий раунд. Тогда номинальные гости были уже без тренера: Кека удалили в конце первого тайма. Пепе наварил каши в обороне и не успевал уже никак исправить. Шешко вышел один на один с голкипером и проиграл эту дуэль: Кошта потянул удар ногой.

Это был всего второй удар в створ ворот португальцев, но Диогу сделал решающий сейв. А дальше еще и вошел в историю. Он мало того, что не пропустил в серии пенальти, а и парировал все три удара словенцев. Невероятный показатель.

В том числе, кстати, не забил бывший динамовец Беньямин Вербич. А вот Роналду свой приговор из точки теперь выполнил: точно пробил в левый угол.

5 июля Португалия сыграет с Францией в Гамбурге. У подопечных Мартинеса немного меньше времени на восстановление после 120 минут, чем у соперника. Однако пара сложилась действительно интересная.

Португалия – Словения 0:0 (серия пенальти 3:0)

Серия пенальти (Португалия): Роналду (забил), Фернандеш (забил), Б. Силва (забил)

Серия пенальти (Словения): Иличич (вратарь), Балковец (вратарь), Вербич (вратарь)

Португалия: Кошта – Канселу (Семеду 117), Диаш, Пепе (Р. Невеш 118), Мендеш – Пальинья, Витинья (Жена 65) – Фернандеш – Б. Силва, Роналду, Леау (Консейсау 76)

Словения: Облак – Корничник, Дркушич, Бийол, Балковец – Стоянович (Вербич 87), Гнезда Черин, Элсник (Иличич 106), Млакар (Горец Станкович 74) – Шпорар (Целар 74), Шешко

Предупреждения: Канселу 107, Мартинес 111 (за пределами поля) – Дркушич 32, Корничник 37, Горенц Станкович 101, Бийол 106, Балковец 107

Нереализованный пенальти: Роналду 105 (вратарь)

Удаление: Кек 105+1 (за пределами поля)