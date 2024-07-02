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Евро. Португалия – Словения 0:0 (с. п. 3:0). Кошта исправил нереализацию Роналду
Словенцы вылетели из первенства без поражений в основное время
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала
"Арена Франкфурт" (Франкфурт-на-Майне)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Португалия – Словения 0:0 (серия пенальти 3:0)
Серия пенальти (Португалия): Роналду (забил), Фернандеш (забил), Б. Силва (забил)
Серия пенальти (Словения): Иличич (вратарь), Балковец (вратарь), Вербич (вратарь)
Португалия: Кошта – Канселу (Семеду 117), Диаш, Пепе (Р. Невеш 118), Мендеш – Пальинья, Витинья (Жена 65) – Фернандеш – Б. Силва, Роналду, Леау (Консейсау 76)
Словения: Облак – Корничник, Дркушич, Бийол, Балковец – Стоянович (Вербич 87), Гнезда Черин, Элсник (Иличич 106), Млакар (Горец Станкович 74) – Шпорар (Целар 74), Шешко
Предупреждения: Канселу 107, Мартинес 111 (за пределами поля) – Дркушич 32, Корничник 37, Горенц Станкович 101, Бийол 106, Балковец 107
Нереализованный пенальти: Роналду 105 (вратарь)
Удаление: Кек 105+1 (за пределами поля)
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