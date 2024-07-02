Определилась третья пара четвертьфиналистов Евро-2024

Сборная Португалии драматично вышла в четвертьфинал Евро-2024, победив в серии пенальти сборную Словении . Ранее в понедельник в своем матче Франция победила Бельгию.

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Таким образом в третьем четвертьфинале Евро-2024 между собой сыграют команды Португалии и Франции. Это будет повтор финала Евро-2016, который выиграла Португалия. Очередная встреча между командами состоится в пятницу, пятого июля в 22:00.

Также пятого июля в 19:00 между собой сыграют Испания и Германия. Англия и Швейцария встретятся шестого июля, как и победители последних матчей 1/8 (Румыния – Нидерланды, Австрия – Турция)