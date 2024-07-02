Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0. Обзор матча и видео серии пенальти

Сборная Словении так и не проиграла ни разу на Евро-2024, но все же вылетела из турнира. Португалии и Словении не удалось забить за 120 минут, хотя шансы имели две команды. Однако Ян Облак взял удар Роналду с 11 метров, а Диогу Кошта остановил Шешко при выходе один на один. В серии пенальти кипер сборной Португалии сделал три исторических сейва, а португальцы, в том числе и Роналду, ни разу не ошиблись – 0:0 и 3:0 в серии пенальти. Соперником Португалии в четвертьфинале будет Франция.

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Евро-2024. 1/8 финала, Франкфурт, "Дойче Банк Парк"

Португалия – Словения 0:0, пен. 3:0

На 105-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь)

Серия пенальти: Иличич – 0:0 (вратарь), Роналду – 1:0, Балковец – 1:0 (вратарь), Фернандеш – 2:0, Вербич – 2:0 (вратарь), Бернарду Силва – 3:0