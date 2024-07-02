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Диогу Кошта – игрок матча: оценки футболистов за поединок Португалия – Словения
Вратарь оставил свои владения неприкосновенными
Фото: twitter.com/FCPorto
Официальный партнер ЧЕ Vivo признал кипера "Порту" лучшим игроком встречи. 24-летний спортсмен отразил все 3 удара в серии пенальти.
Аналитики известных статистических порталов придерживаются иного мнения. SofaScore оценил больше всех старания Яна Облака (8,9 баллов), а WhoScored – Жоау Пальиньи (8,8).
Облак оформил 5 сейвов и парировал 11-метровый удар в исполнении Криштиану Роналду в конце первого овертайма. Но в финальной серии вратарь "Атлетико" не выручил. В составе "селесау" также отметили действия Жоау Канселу (7,7/7,7).
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