Мартинес: Секрет Португалии – Диогу Кошта. Его сейв в ситуации с выходом один на один был потрясающим

Роберто Мартинес высказался после тяжелой виктории над Словенией.

"У нас было много моментов на протяжении 90 минут, мы играли очень хорошо. Но становится сложно, если не забиваем первыми. Также газон не помогал контролировать мяч. А мы много владели мячом.

Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить. Теперь нас ждет совершенно другая игра, мы будем играть с совершенно другой командой, Францией. А сегодня все португальцы заслужили праздник".