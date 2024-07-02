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Мартинес: Секрет Португалии – Диогу Кошта. Его сейв в ситуации с выходом один на один был потрясающим
Наставник селесау прокомментировал победу в ⅛ финала
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Роберто Мартинес высказался после тяжелой виктории над Словенией.
"У нас было много моментов на протяжении 90 минут, мы играли очень хорошо. Но становится сложно, если не забиваем первыми. Также газон не помогал контролировать мяч. А мы много владели мячом.
Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить. Теперь нас ждет совершенно другая игра, мы будем играть с совершенно другой командой, Францией. А сегодня все португальцы заслужили праздник".
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"Думаю, секрет Португалии – Диогу Кошта. Сегодня он проявил себя и вышел на совершенно новый уровень. Его сэйв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд. Нам следует гордиться им", – заявил тренер.
Диогу дебютировал в сборной в 2021 году. На его счету 26 матчей. На Евро он совершил 6 сейвов.
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