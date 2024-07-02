Роналду: Я год не промахивался с пенальти. Словения почти все время провела в обороне

Нападающий "селесау" не смог открыть счет в конце первого овертайма, но реализовал удар с точки в послематчевой серии.

"В начале – грусть, а затем – радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар.

Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное – проход дальше, команда заслужила это".