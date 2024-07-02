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Роналду: Я год не промахивался с пенальти. Словения почти все время провела в обороне
Форвард разочарован эпизодом на 105-й минуте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "селесау" не смог открыть счет в конце первого овертайма, но реализовал удар с точки в послематчевой серии.
"В начале – грусть, а затем – радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар.
Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное – проход дальше, команда заслужила это".
"Словения почти все время провела в обороне. Команда заслуживает похвалы, особенно наш вратарь, который сделал три отличных сэйва", – сказал Криштиану.
Пенальти, который Роналду не забил в овертайме, стал сотым нереализованным в истории турнира.
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