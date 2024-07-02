Кек: Игроки доказали, что значит играть за Словению

Матяж Кек прокомментировал вылет сборной в первом раунде плей-офф.

"Когда вы проигрываете игру, вы не празднуете. У нас есть горечь, но с другой стороны сладость. Я надеюсь, что турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола.

Хочу поздравить Португалию, нужно знать, как выигрывать по пенальти. Что касается нас, то мне грустно, что мы должны вернуться, я хотел бы остаться на этом турнире. Матч был в их руках, но мы выросли в этой игре."