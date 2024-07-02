ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кек: Игроки доказали, что значит играть за Словению
Наставник команды – о поражении в ⅛ финала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матяж Кек прокомментировал вылет сборной в первом раунде плей-офф.
"Когда вы проигрываете игру, вы не празднуете. У нас есть горечь, но с другой стороны сладость. Я надеюсь, что турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола.
Хочу поздравить Португалию, нужно знать, как выигрывать по пенальти. Что касается нас, то мне грустно, что мы должны вернуться, я хотел бы остаться на этом турнире. Матч был в их руках, но мы выросли в этой игре."
"Мне жалко болельщиков. К сожалению, мы не смогли выиграть, но Португалия этого заслужила. Игроки сейчас расстроены. Они доказали, что значит играть за Словению”, – отметил специалист.
В ноябре 2018 года Кек во второй раз возглавил национальную команду. Также он тренировал сборную в период 2007–2011 годов. Именно он выводил Словению на ЧМ-2010.
Популярное сейчас
- Португалия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Снова минимально, снова автогол. Франция - Бельгия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО