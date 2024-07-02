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Кошта - после трёх отражённых пенальти: Наверное, это лучший матч в моей жизни. Я следовал своей интуиции
Комментарий героя игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта прокомментировал своё выдающееся выступление в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пен.).
Напомним,
"Когда я отразил удар Шешко в дополнительное время, то чувствовал, что должен это сделать. Я прочитал его язык тела и смог помочь команде.
Наверное, это лучший матч в моей жизни. Я сосредоточился на том, что должен был сделать. Я следовал своей интуиции. Конечно, мы проанализировали пенальтистов, но игроки меняются, и они меняют свои удары. Я очень счастлив и очень рад, что помог команде.
Мы все чувствовали, что нам нужно продолжать верить (после первого пенальти Роналду - прим.). Мы верили до самого конца, и мы все очень счастливы", - цитирует Кошту официальный сайт УЕФА.
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