Кошта - после трёх отражённых пенальти: Наверное, это лучший матч в моей жизни. Я следовал своей интуиции

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта прокомментировал своё выдающееся выступление в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пен.).

Напомним, Кошта отбил три удара в серии послематчевых пенальти, и стал лучшим игроком встречи.

"Когда я отразил удар Шешко в дополнительное время, то чувствовал, что должен это сделать. Я прочитал его язык тела и смог помочь команде.

Наверное, это лучший матч в моей жизни. Я сосредоточился на том, что должен был сделать. Я следовал своей интуиции. Конечно, мы проанализировали пенальтистов, но игроки меняются, и они меняют свои удары. Я очень счастлив и очень рад, что помог команде.

Мы все чувствовали, что нам нужно продолжать верить (после первого пенальти Роналду - прим.). Мы верили до самого конца, и мы все очень счастливы", - цитирует Кошту официальный сайт УЕФА.