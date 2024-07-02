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Ян Вертонген стал самым возрастным игроком в истории Евро, забившим гол в собственные ворота
Неприятный факт для опытного защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Франции смогла переиграть Бельгию с минимальным счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в поединке был Ян Вертонген, который срезал круглого в собственные ворота после удара от Коло Муани.
Как сообщает Opta Analyst, бельгийский защитник в возрасте 37 лет и 68 дней стал самым возрастным игроком в истории Евро, который отметился автоголом. Кроме того, Франция одержала вторую победу на этом турнире и во второй раз выиграла за счет забитого мяча в собственные ворота (отличился Макс Вебер в ворота Австрии).
Добавим, что в 1/4 финала Франция сыграет против Португалии.
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