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Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Румыния - Нидерланды: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют сборные Румынии и Нидерландов.
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Стартовый свисток немецкого рефери Феликса Цвайера прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Евро-2024. 1/8 финала
2 июля. 19:00. Мюнхен. "Альянс Арена"
Трансляция: Megogo Football 1
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