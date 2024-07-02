Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Сегодня в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют сборные Румынии и Нидерландов.

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Стартовый свисток немецкого рефери Феликса Цвайера прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Евро-2024. 1/8 финала

2 июля. 19:00. Мюнхен. "Альянс Арена"

Трансляция: Megogo Football 1