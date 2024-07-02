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Силва - о промахе Роналду: Потерпеть неудачу могут только те, кто принимает на себя ответственность
Бернарду вступился за главную звезду своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Сити" Бернарду Силва прокомментировал матч 1/8 финала против Словении (0:0, 3:0 по пен.) с незабитым пенальти Криштиану Роналду на 105-й минуте и тремя сейвами Диогу Кошты в серии одиннадцатиметровых.
"Сложная игра против очень организованной команды. Поле было катастрофическим и замедляло наш темп. Очень доволен проходом дальше, хотя знал, что мы можем сыграть лучше.
Диогу Кошта провел потрясающую игру и спас нас. Это выступление позволило нам выйти в четвертьфинал.
Криштиану потерпел неудачу, но потерпеть неудачу могут только те, кто принимает на себя ответственность. Криштиану нравятся такие моменты, и он считает, что должен был забить. Когда дела идут не так, как надо, мы можем пойти ко дну, но Диогу сохранил нам жизнь, - сказал Силва в смешанной зоне стадиона.
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