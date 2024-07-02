Пальинья во время игры со Словенией совершил наибольшее количество отборов за последние 12 лет. По этому показателю он уступил лишь Тимощуку

Вчера Португалия в матче 1/8 финала смогла переиграть сборную Словении только в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 по пенальти). Опорник Жоау Пальинья сыграл все 120 минут в этом поединке и успел отличиться интересным достижением.

По информации Opta Analyst, португальский полузащитник совершил девять отборов в этой игре и это является наибольшим показателем за последние 12 лет. Больше всего отборов в одном матче в истории чемпионата Европы сделал Анатолий Тимощук в игре Украина - Франция на Евро-2012 году. Бывший полузащитник сделал 12 отборов в игре с "синими".

Добавим, что в 1/4 финала Португалия сыграет против сборной Франции. Поединок состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.