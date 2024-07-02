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Пепе стал самым возрастным игроком, сыгравшим в плей-офф на крупном международном турнире
Опытный защитник опередил легенду сборной Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Португалии ночью обеспечила себе выход в 1/4 финала, переиграв в серии послематчевых пенальти Словению. Для пиренейской команды это уже седьмой выход в четвертьфинал чемпионата Европы.
Кроме того, по информации Opta Analyst, в возрасте 41 год и 126 дней Пепе стал самым возрастным европейским игроком, сыгравшим в плей-офф на крупном турнире (Евро и Чемпионат мира). Португальский защитник опередил вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который сыграл в плей-офф матч за третье место на Чемпионате мира-1990 в возрасте 40 лет 292 дня.
Добавим, что Пепе на нынешнем турнире сыграл три матча и во всех этих поединках португалец появлялся со стартовых минут.
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