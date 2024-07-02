Пенальтийный юбилей Евро. И здесь Роналду вошел в историю

Пенальти, который Криштиану Роналду не забил в ворота Словении, стал юбилейным, 100-м в истории Евро. И 31-м нереализованным. А значит, есть отличный повод вспомнить несколько любопытных фактов из пенальтийной истории ЧЕ.

Дебютный 11-метровый на чемпионатах Европы пробивал хавбек сборной Чехословакии Йозеф Войта в полуфинале Евро-1960 против СССР, но не попал в ворота, которые защищал Лев Яшин, и его команда разгромно уступила – 0:3. В целом же, чаще всех право на пенальти получали испанцы – 12 раз, но результативными стали лишь пять их подходов к "точке". А больше всего нарушений арбитры фиксировали в штрафных площадках Франции – 14 случаев (реализовано 11 ударов) и Германии – 11 (9). Именно в ворота Les Bleus был забит самый ранний пенальти в истории ЧЕ. В 1/8 финала Евро-2016 ирландец Робби Брейди уже на 2-й минуте встречи с французами открыл счет ударом с "точки".

Больше всего пенальти было назначено на ЧЕ-2020. Тогда в течение турнира судьи как никогда часто – 17 раз – указывали на "точку". И таким образом предыдущий рекорд, установленный в 2000 году, был превышен сразу на четыре удара. Вместе с тем пенальтисты Евро-2020 установили и антирекорд реализации, запоров 8 попыток. Ни на одном из предыдущих турниров количество незабитых 11-метровых не превышало пяти – такой результат был зафиксирован в 2000 году.

На текущем ЧЕ пробивалось пока что 11 пенальти, из которых реализованы 8.

Единоличным лидером по пробитым и забитым пенальти на чемпионатах Европы является, естественно, Криштиану Роналду. В поединке со Словенией КР7 исполнил уже пятый 11-метровый, лишь три из которых (все на ЧЕ-2020) оказались точными. Кстати, больше никто, кроме Кришти, у сборной Португалии на Евро никогда не пробивал пенальти.

В прежние годы по два раза наказывали соперников за грубость датчанин Франк Арнесен (1984), англичанин Алан Ширер (1996, 2000), испанец Гаиска Мендьета (2000), француз Зинедин Зидан (2000, 2004), румын Богдан Станку (2016). Уже на нынешнем Евро эту компанию пополнили немец Кай Гаверц и грузин Жорж Микаутадзе.

Что же касается вратарей, которых чаще всего "расстреливали", то здесь в лидерах два французских чемпиона мира разных лет. Шесть раз пенальтистам противостоял Юго Льорис, пять раз судьба испытывала Фабьена Бартеза. Но если чемпион мира-1998 две дуэли выиграл (удар Бекхэма отразил, а Рауль промахнулся сам), то чемпион-2018 сначала пропустил пять подряд (в том числе дважды от Роналду), и лишь с шестой попытки смог спасти свою команду, справившись с ударом швейцарца Рикардо Родригеса.

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три раза 11-метровые назначались в ворота, которые защищали немцы Харальд Шумахер (реализовано 2 удара) и Мануэль Нойер (3 из 3), итальянец Джанлуиджи Буффон (2 из 3), словак Мартин Дубравка (2 из 3) и датчанин Каспер Шмейхель (2 из 3).

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine