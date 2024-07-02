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Роналду: Это мой последний Евро. Но причина не в том, что я ухожу из футбола
Осталось определиться с чемпионатом мира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о том, что нынешний чемпионат Европы станет последним в его карьере.
"Безусловно, это мой последний Евро. Но меня это не трогает, меня трогает все, что влечет за собой футбол. Энтузиазм, который я испытываю к игре, волнение от встречи со своими фанатами и своей семьей, привязанность людей ко мне.
Это не потому, что я ухожу из футбола, потому что если я это сделаю, что мне еще делать или выигрывать? Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность", - сказал Криштиану в интервью Teledeporte.
В матче 1/8 финала Португалия с трудом переиграла Словению (0:0, 3:0 по пен.). Роналду отличился нереализованным пенальти на 105-й минуте, но реабилитировался во время серии одиннадцатиметровых.
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