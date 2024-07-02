Роналду: Это мой последний Евро. Но причина не в том, что я ухожу из футбола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о том, что нынешний чемпионат Европы станет последним в его карьере.

"Безусловно, это мой последний Евро. Но меня это не трогает, меня трогает все, что влечет за собой футбол. Энтузиазм, который я испытываю к игре, волнение от встречи со своими фанатами и своей семьей, привязанность людей ко мне.

Это не потому, что я ухожу из футбола, потому что если я это сделаю, что мне еще делать или выигрывать? Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность", - сказал Криштиану в интервью Teledeporte.