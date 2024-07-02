ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Евро-2024 сыграли 14 матчей, в которых до перерыва не было забито ни одного мяча. Столько же было за весь турнир три года назад
А начиналось все очень ярко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашний игровой день на чемпионате Европы был забит лишь один мяч с учетом дополнительного времени (Франция в конце матча переиграла Бельгию, тогда как Португалия переиграла Словению в серии послематчевых пенальти). В первых одиннадцати матчах Евро-2024 непременно забивали минимум один гол в первой половине встречи, а уже в поединке между Португалией и Чехией была зафиксирована первая нулевая ничья на этом турнире, когда команды уходили на перерыв.
По информации Opta Analyst, вчерашний матч между Португалией и Словенией стал 14-м по счету поединком, в котором до перерыва не было забито ни одного мяча. Это столько же, сколько было за весь Евро-2020. Это достижение может быть превзойдено на нынешнем турнире, поскольку осталось еще сыграть 9 игр.
Добавим, что сегодня состоятся два матча 1/8 финала: Румыния против Нидерландов (19:00) и Австрия против Турции (22:00).
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