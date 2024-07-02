На Евро-2024 сыграли 14 матчей, в которых до перерыва не было забито ни одного мяча. Столько же было за весь турнир три года назад

Во вчерашний игровой день на чемпионате Европы был забит лишь один мяч с учетом дополнительного времени (Франция в конце матча переиграла Бельгию, тогда как Португалия переиграла Словению в серии послематчевых пенальти). В первых одиннадцати матчах Евро-2024 непременно забивали минимум один гол в первой половине встречи, а уже в поединке между Португалией и Чехией была зафиксирована первая нулевая ничья на этом турнире, когда команды уходили на перерыв.

По информации Opta Analyst, вчерашний матч между Португалией и Словенией стал 14-м по счету поединком, в котором до перерыва не было забито ни одного мяча. Это столько же, сколько было за весь Евро-2020. Это достижение может быть превзойдено на нынешнем турнире, поскольку осталось еще сыграть 9 игр.

Добавим, что сегодня состоятся два матча 1/8 финала: Румыния против Нидерландов (19:00) и Австрия против Турции (22:00).