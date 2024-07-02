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Кошта творит историю. Голкипер сборной Португалии добился уникального достижения на Евро
Сразу два рекорда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке Португалия – Словения, благодаря реакции и шальной удаче голкипера пиренейцев Диогу Кошты в серии послематчевых пенальти, было установлено сразу два рекорда Евро.
Никогда прежде в послематчевых сериях 11-метровых ударов на ЧЕ не случалось такого, чтобы одна из участвующих в футбольной лотерее команд не использовала ни единой своей попытки.
следствие серия пенальти в матче Португалия – Словения стала самой скоротечной за всю историю континентальных чемпионатов (всего 6 ударов). Прежний рекорд был установлен в 1/4 финала Евро-2008 Турция – Хорватия, когда «янычары» отпраздновали победу уже после седьмого удара (1:1, пен. 3:1).
Для справки, самые длинные серии растянулись на 18 ударов: матч за 3-е место на ЧЕ-1980 Чехословакия – Италия (1:1, пен. 9:8) и четвертьфинал-2016 Германия – Италия (1:1, пен. 6:5).
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