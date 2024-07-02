Облак: Возможно, Словении немного не хватило удачи. Мы не удовлетворены результатом

Вратарь сборной Словении Ян Облак прокомментировал вылет своей команды от Португалии (0:0, 0:3 по пен.) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

"К сожалению, у нас не получилось. У меня нет слов, атмосфера здесь потрясающая, и именно это делает все еще сложнее.

Больше нечего добавить, особенно спустя несколько минут после того, как все произошло. У нас была возможность забить в дополнительное время, но, возможно, нам немного не хватило удачи. В итоге Португалия заслуженно победила. Поздравляю их.

Тем не менее, мы не удовлетворены результатом. Несмотря на все усилия, которые мы приложили, чтобы выйти в четвертьфинал, нам это не удалось. Поздравляю Португалию, это действительно трудные моменты", - приводит слова Облака The Mirror.