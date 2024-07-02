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BBC в прямом эфире оскорбила Роналду после незабитого пенальти в матче со Словенией
Не слишком достойный поступок
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский телевещатель BBC отличился некорректным поведением по отношению к нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду во время прямого эфира матча со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.).
После показанного промаха 39-летнего футболиста с пенальти на 105-й минуте, на экране трансляции появилась надпись с исковерканным именем португальца: "Misstiano Penaldo" ("Промахтиану Пеналду" в переводе - прим.).
Напомним, что в заключительной серии пенальти Криштиану реабилитировался, и поразил ворота Яна Облака с одиннадцатиметровой отметки.
На счету Роналду по-прежнему ни одного забитого мяча с игры на нынешнем чемпионате Европы.
Whether you love Ronaldo or hate him— Filipe Orlando (@MrFilipeOrlando) July 1, 2024
This is genuinely disgusting from the BBC pic.twitter.com/qQUYpIzX33
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