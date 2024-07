BBC в прямом эфире оскорбила Роналду после незабитого пенальти в матче со Словенией

Британский телевещатель BBC отличился некорректным поведением по отношению к нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду во время прямого эфира матча со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.).

После показанного промаха 39-летнего футболиста с пенальти на 105-й минуте, на экране трансляции появилась надпись с исковерканным именем португальца: "Misstiano Penaldo" ("Промахтиану Пеналду" в переводе - прим.).

Напомним, что в заключительной серии пенальти Криштиану реабилитировался, и поразил ворота Яна Облака с одиннадцатиметровой отметки.

На счету Роналду по-прежнему ни одного забитого мяча с игры на нынешнем чемпионате Европы.

