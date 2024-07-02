Австрия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Кто бы не вышел в следующий раунд из этой пары - для любого из коллективов выход в четвертьфинал Евро станет выдающимся достижением. Впрочем, глядя на нижнюю сетку турнира, далеко не факт, что именно этот результат является пределом ожиданий.

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Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала

02.07.2024. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2