Куман перед игрой с Румынией: Нет причин для паники. Чтобы претендовать на большее, мы должны работать лучше

Сегодня в рамках 1/8 финала сыграют между собой Румыния и Нидерланды. "Оранжевые" последнюю игру группового этапа провели ужасно, уступив Австрии со счетом 2:3. После того поединка тренер Рональд Куман столкнулся с немалой критикой относительно стиля игры и выбор игроков от местной прессы. Перед игрой с румынами тренер "оранжевых" отметил, что он не видит причин для того, чтобы делать какие-то кардинальные изменения в команде.

"Мало что изменится. Для этого также нет никаких причин. Совсем никаких. Конечно, это было не очень хорошо (поражение от Австрии). На основе одной игры нет причин для паники и не должны делать все по-другому. Я делаю выбор, исходя из того, что имею и что вижу. Конечно, что уверенность в себе пошатнулась, но чтобы претендовать на большее, надо быть лучше", - цитирует Рональда Кумана Nederlandse Omroep Stichting.

Добавим, что игра между Румынией и Нидерландами состоится 2 июля в 19:00 по киевскому времени.