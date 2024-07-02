ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йорданеску перед игрой с Нидерландами: Команды такого уровня знают, как переступить черту, и нам нужно хорошо подготовиться
Трехцветные готовы дать бой оранжевым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Мюнхене в 1/8 финала Евро-2024 сыграют между собой Румыния и Нидерланды. "Трехцветные" впервые с 2000 года сыграют в плей-офф на чемпионате Европы. Главный тренер румын Эдвард Йорданеску перед матчем сказал, что его подопечные сделают все возможное, чтобы выйти в следующий раунд турнира.
"Мы попробуем все, но мы знаем, что должны быть близкими к совершенству, чтобы иметь хороший результат. Пусть вас не вводят в заблуждение некоторые моменты в том, как голландцы играли против Австрии; они уже были квалифицированы и, возможно, не были настолько сконцентрированы. Команды такого уровня знают, как переступить черту, и нам нужно хорошо подготовиться. Все, что мы построили до этого времени, мы делали с реализмом. Мы консолидировали хороший коллектив как на человеческом, так и на спортивном уровне, и за нашими спинами стоит страна. Нидерланды всегда показывали хороший футбол, они положили начало трендам, и я не единственный, кто вдохновляется их футболом. У них есть тренер, который уже находится на очень высоком уровне после того, как был невероятным футболистом", - цитирует Эдварда Йорданеску The Guardian.
Добавим, что поединок между этими сборными состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Роналду: Я год не промахивался с пенальти. Словения почти все время провела в обороне
- Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0. Обзор матча и видео серии пенальти
- Германия - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО