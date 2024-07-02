Йорданеску перед игрой с Нидерландами: Команды такого уровня знают, как переступить черту, и нам нужно хорошо подготовиться

В Мюнхене в 1/8 финала Евро-2024 сыграют между собой Румыния и Нидерланды. "Трехцветные" впервые с 2000 года сыграют в плей-офф на чемпионате Европы. Главный тренер румын Эдвард Йорданеску перед матчем сказал, что его подопечные сделают все возможное, чтобы выйти в следующий раунд турнира.

"Мы попробуем все, но мы знаем, что должны быть близкими к совершенству, чтобы иметь хороший результат. Пусть вас не вводят в заблуждение некоторые моменты в том, как голландцы играли против Австрии; они уже были квалифицированы и, возможно, не были настолько сконцентрированы. Команды такого уровня знают, как переступить черту, и нам нужно хорошо подготовиться. Все, что мы построили до этого времени, мы делали с реализмом. Мы консолидировали хороший коллектив как на человеческом, так и на спортивном уровне, и за нашими спинами стоит страна. Нидерланды всегда показывали хороший футбол, они положили начало трендам, и я не единственный, кто вдохновляется их футболом. У них есть тренер, который уже находится на очень высоком уровне после того, как был невероятным футболистом", - цитирует Эдварда Йорданеску The Guardian.

Добавим, что поединок между этими сборными состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени.