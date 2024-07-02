Монтелла перед игрой с Австрией: Я верю, что найдутся игроки, которые будут готовы выйти на поле и выполнить свою работу

На "Ред Булл Арене" сегодня встретятся между собой Австрия и Турция. В товарищеском поединке между этими сборными в марте сильнее были подопечные Ральфа Рангника, которые разгромили своего соперника со счетом 6:1. Главный тренер "лунных звезд" Винченцо Монтелла имеет определенные проблемы в составе, поскольку из-за перебора желтых эту игру пропустят Самет Акайдын и капитан Хакан Чалханоглу.

"Я всегда хочу, чтобы все были доступны для выбора. Мы будем без двух игроков, они незаменимы. Конечно, это меня немного беспокоит... но я верю, что найдутся игроки, которые будут готовы выйти на поле и выполнить свою работу. Это [Австрия] полноценная команда, возможно, лучшая сборная как единое целое, команда, которая очень агрессивно прессингует высоко в центре поля, очень последовательно, они великолепно играют в переходах... Они напоминают мне клубную команду, потому что они способны распознать все различные игровые ситуации", - заявил Винченцо Монтелла на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что матч Австрия - Турция состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени.