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Уже не гранд. Очередной провал сборной Италии способен привести лишь к одному выводу

ЕВРО-2024
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Проблемы абсолютно во всём

Уже не гранд. Очередной провал сборной Италии способен привести лишь к одному выводу

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Невыход из группы на Чемпионате Мира-2014, вылет в 1/4 финала Евро-2016, невыход на Чемпионат Мира-2018, победа на Евро-2020, невыход на Чемпионат Мира-2022, вылет в 1/8 финала Евро-2024. Какой из этих результатов необычный? Победа на Евро-2020. Остальные же выглядят звеньями одной цепи, одной тенденцией.

Аутсайдер

Даже 1/4 финала сборной Италии на Евро-2016 в свое время казалась большим успехом, учитывая слабость того состава с Эдером, Грациано Пелле и Симоне Дзадзой в атаке, Марко Пароло и Эммануэле Джаккерини в центре поля. Теперь состав посильнее, но и он тянул разве что на четвертьфинал. Вылет в 1/8 финала - небольшая разница.

В самой Италии говорили, что победа на Евро-2020 сродни победам Греции-2004 и Дании-1992, что итальянский футбол сейчас на таком уровне, и не выше. Дико слышать такое об Италии. Впрочем, она ведь за последние 14 лет вылетала от Парагвая, Словакии, Коста-Рики, Швеции, дважды от Швейцарии и даже от Северной Македонии!

Ведь даже в Отборе на Евро-2024 "Скуадра Адзурра" играла слабо и спаслась благодаря помощи арбитров в решающем матче против Украины.

Впрочем, даже все те поражения вряд ли выглядели так уныло, как от Испании и Швейцарии на Евро-2024. Даже тогда "адзурри" не выглядели так беспросветно беспомощно, настолько слабо, позорно, как сейчас. Сейчас они выглядели как аутсайдер, случайно попавший на турнир. Фабио Капелло заявляет, что такую слабую игру сборной не видел никогда. А ему 78 лет.

И ладно Испания. Но Швейцария, в Отборочном турнире ни разу не переигравшая Косово и сыгравшая дома вничью с беларусью?! Швейцария, где игроки из Серии А, нынешние и бывшие - Зоммер, Эбишер, Фройлер, Видмер, Ндой, Родригес, Окафор, Шакири, Закария?!

Уже не гранд. Очередной провал сборной Италии способен привести лишь к одному выводу - изображение 1

Антирекорд четырёх ударов по воротам против Испании, полный провал против Швейцарии, слабо против Хорватии, когда лишь красивый гол Дзакканьи на 98-ой минуте спас от вылета в групповом турнире. Мощный тайм против Албании, но лишь 2:1, а затем сон.

Перед 1/8 финала в итальянской прессе черпали оптимизм в более лёгкой половине сетки, указывали на символизм матча в Берлине, где выиграли Чемпионат Мира-2006, напоминали, что Италия часто начинает турниры слабо, но потом просыпается. И уже в этом был заметен пессимизм, неверие в силы сборной. Швейцарию даже считали фаворитом матча!

Да, состав, выигравший Евро-2020, также не тянул на такое. Но прыгнул выше головы. Прыгнул и состав Евро-2016. Благодаря сплочённости, организованности, характеру, основательной продуманной работе тренеров - Роберто Манчини, Антонио Конте. А вот сейчас сборная будто играла без тренера.

Нет стадионов и игроков

Лучано Спаллетти пришёл в августе 2023-го года после неожиданного демарша Роберто Манчини, без подготовки. При этом с Манчини сборная гнила уже как минимум год, зашла в тупик, потеряла путь и желание. Вытащить её из такого было непросто. Спаллетти подчёркивал, что у него было мало времени и матчей, чтобы узнать своих игроков.

Ясно, что мешает и общее состояние итальянского футбола. Прежде всего - ужасная инфраструктура. Министр спорта Андреа Абоди даже боится, что из-за проблем со стадионами страна потеряет часть матчей на Евро-2032, который получила вместе с Турцией. Финал Лиги Чемпионов-2027 пока отобран у Милана из-за того же.

"Интер", "Милан", "Рома", "Лацио" хотят строить новые стадионы, но вся итальянская бюрократия блокирует их, стадион в Неаполе владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис называл "туалетом", очень старые стадионы во Флоренции и Болонье начинают ремонтировать лишь сейчас.

Также мешает политика клубов. Они предпочитают иностранцев. Даже в академиях. Чемпион Италии-2023 среди команд до 19-ти лет "Лечче" в финале в стартовом составе не выставил ни одного итальянца! А во взрослых командах Серии А 67 процентов легионеров, как сообщил глава Федерации Габриэле Гравина.

Италия - действующий чемпион Европы среди сборных и U-19, и U-17. То есть вроде бы будущее есть. Но она была серебряным призёром Евро и U-19, и U-17 в 2018-ом году, шесть лет назад, и сколько игроков из тех команд отыграли сезон 2023/24 в Высших дивизионах? 13 из сорока. Сколько из них играли в Еврокубках в сезоне 2023/24? Четверо. Поколение потеряно.

Ни один игрок "Милана" не в главной сборной, из "Ювентуса" в стартовом составе на Евро-2024 играли лишь двое. И в этом Капелло, Гравина и другие видят явную проблему. Среди Топ-9 бомбардиров Серии А сезона 2023/24 и Топ-7 сезона 2022/23, среди Топ-6 ассистентов этих двух сезонов и Топ-5 в сезоне 2023/24 по отборам мяча итальянцев нет.

Уже не гранд. Очередной провал сборной Италии способен привести лишь к одному выводу - изображение 2

Не случайно пришлось натурализовать форварда из Аргентины. Матео Ретеги, в сезоне 2023/24 в Серии А забившего лишь семь мячей. А "лидер атаки" сборной Джанлука Скамакка, "анфан терибль" итальянского футбола, забил лишь один мяч за сборную к 25-ти годам и мощно заиграл в сильном клубе впервые в карьере четыре месяца назад.

Времена ЧМ-2006, когда в заявке сборной вместе были Филиппо Индзаги, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Лука Тони, Альберто Джилардино и Винченцо Якинта, ушли бесследно.

Даже близко нет и замены уму, опыту, характеру, боевитости, выдержке героев Евро-2020 Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Ещё и Джорджо Скальвини, Франческо Ачерби и Дестини Удоджи вылетели перед Евро-2024, Федерико Димарко - во время него, Алессандро Бастони и Николо Барелла играли больными.

А Сандро Тонали и Николо Фаджоли были дисквалифицированы на 7-8 месяцев за незаконные ставки. Первый ещё не вернулся, второй же вернулся в мае, сразу же был вызван на Евро и вышел с первых минут против Швейцарии.

Нет тренера, игроков и Федерации

Проблемы сборной Италии очевидны. И всё же она и её тренер должны были выступить гораздо лучше. Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии позже, чем Спаллетти Италию - осенью. Но успел её перестроить. Мурата Якина чуть не уволили из сборной Швейцарии после слабого Отбора, но он за полгода успел перестроить.

Неужели профессиональные клубы должны думать не о своих успехах, а о судьбе сборной? И неужели клубы виноваты в принятии Правительством Италии Декрета Роста (отменённого в январе), освобождавшего иностранцев от половины налогов? И почему молодые игроки, не получающие шанс в Серии А, не едут за границу, а сидят на лавке дома?

22-летнего Риккардо Калафиори не заметили в родной "Роме", но он не стал ждать и поехал в швейцарский "Базель", заиграл там, был куплен "Болоньей", из неё попал в сборную и стал одним из лучиков света в темноте на этом Евро. Некоторые другие юные игроки уже поехали в Швейцарию, Бельгию, Португалию, даже в Англию. Но этот процесс лишь начался.

Да и, несмотря на все проблемы, работа Спаллетти и игроков заслуживает самой низкой оценки. Тренер так и не нашёл подходящую тактическую схему, меняя и в июньских товарищеских матчах, и на самом Евро. На Евро дважды менял по 5-6 игроков в стартовом составе, уходил от 4-3-3 к 3-5-2 и назад к 4-3-3, хотя игра с 3-5-2 против Хорватии была менее слабой.

При том, что 18 из 23-ёх полевых игроков в заявке привыкли играть в схеме с тремя центральными защитниками, Спаллетти ставил сборной игру с двумя. А когда она ожидаемо не получалась - лихорадочно бросался к другой, которую он сам знает хуже.

Он требовал играть быстро, агрессивно, высоко прессинговать, доминировать, владеть мячом. Но команда играла противоположно - низко, медленно, апатично, вчистую проиграв в позиционной борьбе, в доминировании Испании, Швейцарии и большую часть матча - Хорватии. Швейцарии проиграла первый тайм по пасам в атакующей трети поля со счётом 36:127!

Он сам признал, что пытался отпустить игроков перед 1/8 финала, гораздо меньше нагружать, поскольку нагрузил их перед турниром физически и тактически слишком много. В прессе сообщают, что игроки были очень недовольны этими перегрузками, хотели простую тактику. А также не понимали кадровые решения тренера до и во время турнира.

Уже не гранд. Очередной провал сборной Италии способен привести лишь к одному выводу - изображение 3

Он закручивал гайки, запрещая пользоваться телефонами на тренировках, запрещая играть в компьютерные игры, кроме как в общем зале. Целью было сплотить игроков. Но ничего не вышло.

Он говорил о плохом сезоне многих игроков в клубах, их плохой физической форме, усталости. Он пожалел, что "Интер" выиграл Скудетто так быстро, поскольку его игроки, костяк сборной, выключились, прекратили играть на максимуме и потеряли форму.

Он заявил, что нужны игроки, которые больше бегают, больше стараются, больше борются в единоборствах, а в нынешней сборной таких мало.

"Когда ты видишь, что настолько уступаешь в организации игры, твоя энергия исчезает", - признался после Швейцарии опорник "адзурри" Брайан Кристанте. И в этих словах очень чётко видно, насколько слабым был прежде всего характер сборной. В чём виноваты и игроки, и тренер.

Капелло ещё и считает, что руководство сборной было слишком высокомерным и пафосным. Спаллетти, пошедший на Испанию с "испанской" схемой 4-3-3, Гравина, позвавший на тренировку сборной Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Франческо Тотти. Фабио говорит, что постоянные интервью с высокими громкими словами путали сборную, мешали, отвлекали.

И вправду, главу делегации на Евро-2020 Джанлуку Виалли и менеджера той команды Габриэле Ориали почти не слышали. Они работали тихо, за кулисами, разговаривали с игроками, а не с прессой, поддерживали спокойную рабочую атмосферу. Нынешний же глава Джанлуиджи Буффон постоянно давал большие пафосные интервью, не вылезал из СМИ. Он просто надоел.

Паника и депрессия

Что дальше? Гравина объявил, что Спаллетти остаётся, последний объявил о смене поколений и поиске игроков под свой стиль. Однако общественность уже не доверяет обоим. В Лиге Наций осенью ожидают Франция и Бельгия. Также под давлением Гравина был вынужден перенести выборы главы Федерации с марта 2025-го года на ноябрь 2024-го. Так что ждёт бурная осень.

Гравина - победитель Евро-2020. А Спаллетти - сильный тренер, блестяще выигравший Скудетто с "Наполи" в сезоне 2022/23. Он не проваливался ни в одной амбициозной команде в своей карьере, везде преуспевая. Ему нужно время, и он может построить что-то хорошее. Однако депрессивная и паникующая Италия время никому давать не собирается.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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scorpius (Ck)
02.07.2024 в 18:18
Да уж, обмельчали изобретатели пиццы и макарон. А какие раньше не так давно были имена - Буффон, Тотти, Дель Пьеро, Инзаги, Пирло, Гаттузо, Каннаваро, Мальдини, Неста, Кьелини, Боннуччи... А сейчас кто?
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scorpius (Ck)
02.07.2024 в 18:18
Да уж, обмельчали изобретатели пиццы и макарон. А какие раньше не так давно были имена - Буффон, Тотти, Дель Пьеро, Инзаги, Пирло, Гаттузо, Каннаваро, Мальдини, Неста, Кьелини, Боннуччи... А сейчас кто?
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Morphyk7 (Черновцы)
02.07.2024 в 17:30
А ми грали, ссались як завжди, бо думали, що гранд
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.