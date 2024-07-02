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Луческу: Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024
Румынский тренер считает, что команда может стать большим сюрпризом турнира
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от выступления сборной Румынии в плей-офф Евро-2024.
"Йорданеску в сборной проделал огромную работу, и я убежден, что они смогут справиться с Нидерландами и пройти дальше. Я буду на стадионе и буду болеть, как это делает весь румынский народ. У нас никогда не было такой поддержки, когда я играл в сборной, у нас было десять болельщиков на трибунах, если мы не играли дома.
В сборной была создана ментально сильная группа игроков, чего не хватает, например, Италии. Индивидуальные качества Румынии нельзя сопоставить с топ-командами. Ей помогает менталитет и организация игры, все футболисты жертвуют собой ради команды. Это команда, которая хорошо играет в обороне, а затем индивидуально проявляет себя в атаке. Румыния сильно выросла за последние 2-3 года. Когда в команде есть уверенность, все возможно.
Сильные сборные еще маскируются. Теперь, когда начались матчи плей-офф, такие топ-игроки, как Мбаппе и Беллингем, покажут нам, на что они действительно способны, но, несмотря на это, я думаю, что мы можем увидеть команду-сюрприз, которая поднимет трофей. Может быть, настанет очередь Австрии, Швейцарии или Румынии", – приводит слова румынского тренера Calcionews24 со ссылкой на Tuttosport.
В рамках 1/8 финала Евро-2024 Румыния сыграет против Нидерландов. Матч пройдет сегодня, 2 июля и начнется в 19:00 по Киеву.
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