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Линекер прокомментировал возможную дисквалификацию Беллингема на Евро-2024
Экс-форвард считает ситуацию абсурдной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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