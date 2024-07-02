Линекер прокомментировал возможную дисквалификацию Беллингема на Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гарри Линекер иронически отреагировал на возможную дисквалификацию Джуда Беллингема на чемпионате Европы-2024.

"Черт возьми, полиция празднований расследует дело Джуда Беллингема. Как глупо", - написал Линекер в своем аккаунте в X.

Напомним, Беллингем сравнял счет в матче 1/8 финала Евро против Словакии (2:1) на компенсированной минуте основного времени. Затем игрок опустил руку в область паха и сделал непристойный жест.