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Рангник: Мало кто ожидал, что Австрия выйдет из группы, не говоря уже о первом месте
Комментарий главного тренера австрийцев
Getty Images/Global Images Ukraine
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