Рангник: Мало кто ожидал, что Австрия выйдет из группы, не говоря уже о первом месте

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 1/8 финала Евро-2024 против Турции.

"Достичь чего-то, чего Австрия никогда не достигала раньше - значило бы очень многое. Мало кто ожидал, что мы выйдем из группы, не говоря уже о том, чтобы занять первое место в самой сложной группе. Мы оказались в 1/8 финала неслучайно. Теперь мы здесь, в Лейпциге, где я проработал восемь лет и где играли или играют многие из моих футболистов.

Никто в команде не думает, что мы уже чего-то достигли, все довольно приземлены. Евро начинается для нас заново с этого поединка. Теперь мы на стадии плей-офф.

Мы будем играть с командой, которая сильна при работе с мячом, и которая привносит много страсти на поле. Мы должны быть готовы к обоим этим вещам. Нам нужны горячие сердца, но холодные головы", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.