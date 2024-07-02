Юрий Кулиш: Двух футболистов Украины на матч с румынами в состав не поставил бы. В Первой лиге есть игроки, которые сыграли бы не хуже

Впечатлениями о сыгранных накануне матчах 1/8 финала чемпионата Европы, выступлении сборной Украины, фаворитах турнира и лучших действующих лицах с корреспондентом UA-Футбол поделился один из украинских специалистов Юрий Кулиш.

– В сыгранных матчах 1/8 финала заметил одну общую особенность: все команды, не считавшиеся в них фаворитами, забивали первыми, – отметил он. – Швейцарцы первыми поразили ворота итальянцев, словаки открыли счет в поединке с англичанами, а грузины – с испанцами. Еще в одном матче Германия – Дания, футболисты второй из этих сборных тоже забили первыми, однако гол отменили, после чего окрыленные хозяева турнира не заставили себя долго ждать и ответили двумя мячами в течение следующих пятнадцати минут. Но дело не в этом. Мне понравились датчане, которые в игре с немцами выглядели довольно прилично. Все это лишь лишний раз доказывает, что на столь серьезном футбольном форуме, как континентальное первенство, откровенно слабых соперников быть априори не может. Разумеется, в большинстве случаев из упомянутых пар победителями вышли именно фавориты – Германия, Англия и Испания, доказавшие, что сильнее. А вот Италия, считавшаяся фаворитом в игре со Швейцарией, откровенно удивила. Швейцарцы наглядно продемонстрировали, что благодаря организации игры, соблюдению дисциплины и желанию можно преодолевать грозного соперника – такого, как чемпион Европы прошлого первенства!

- Что скажете о поединке Англия – Словакия?

– Словаки мне понравились своей игрой в первом тайме. Они хорошо проявили себя в плане организации. У них было все настолько наиграно, настолько четко, что приятно было смотреть. Каждый из десяти полевых игроков выполнял тренерские требования, перестраивая тактические схемы: при обороне и средней обороне 4-5-1, при низкой обороне 5-4-1. Глубоко вверх словацкая команда мало выдвигалась и прессинг не применяла, однако все было слаженно: и быстрые атаки, и хорошие комбинации. Всё было логично, когда Словакия открыла счет. Этот гол назревал.

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Что касается англичан, то их вообще не было видно. И честно говоря, я думал, что этот матч они не "вытянут". Но класс есть класс. Подопечные Гарета Саутгейта забили два шикарных мяча, один из которых влетел в ворота словаков менее чем за полторы минуты до завершения основного времени. Сборной Англии следует отдать должное. Англичане по поводу игровой дисциплины и стремления вести борьбу до конца схожи с немцами.

- Чем запомнился матч Испания – Грузия?

– Испанцы хоть первыми и пропустили, однако было видно, что именно они доминируют в этом матче. Сборная Испании играла очень грамотно, у нее прослеживался запас прочности. Грузины оттянулись в свою штрафную и пока у них были силы, бились как могли. У них были очень хорошие быстрые атаки, в которых они выглядели здорово – и в этом стоит их отметить. Но если бы они не были грузинами, то при счете 1:2 могли сравнять счет (улыбается). Однако их подводила присущая этому народу чрезмерная эмоциональность. Многие игроки сборной Грузии пытались показать себя – технику, дриблинг, видение поля и прочее. В этой связи часто теряли мяч. Считаю, что грузинский кураж сыграл с очень симпатичной командой Вилли Саньоля злую шутку. Пока она играла дисциплинированно, до тех пор походила на команду. Но как только стала закипать кровь и заиграли эмоции, все пошло не так, как хотелось бы. Но как бы там ни было, а футболисты у сборной Грузии классные. На этом континентальном первенстве футбол показывали хороший, и из обороны "в касание" выходили здорово. Повторюсь: особенно понравились быстрые атаки. И если бы тот или иной игрок не жадничал и не тянул на себя одеяло, то все могло бы быть иначе.

– Как вам поединок Франция – Бельгия?

В целом произвел приятные впечатления. Еще до этого матча ожидал, что он будет очень интересен и непредсказуем. Я даже примерно не мог сказать, кто в этой встрече выиграет. Во Франции соперник был из когорты сильных. В составе сборной Бельгии немало игроков высокой квалификации. Стоит только назвать Кевина де Брюйне, Рамела Лукаку, Жереми Доку. И хотя команду Дидье Дешама считали фаворитом этой пары, бельгийцы показали, что они могут достойно противостоять любому сопернику. Кто знает, как бы повернулись события в этом поединке, если бы Бельгия использовала хотя бы один шанс из тех, что у нее были. А вот французы использовали, дожав неуступчивого соперника в самой концовке поединка. Единственный мяч решил судьбу этого интересного противостояния.

- Согласны ли с мнением, что матч Португалия – Словения стал пока едва ли не лучшим на Евро-2024?

- Полностью согласен. За драматизмом с ним на данном этапе ни один другой матч не может сравниться. Особенно драматичным он был для одного из ветеранов сборной Португалии Криштиану Роналду. Когда при нулевом счете в первом дополнительном тайме его удар с пенальти парировал Ян Облак, португалец даже попал в плен эмоций - заплакал. Однако, когда дело дошло до серии пенальти, Роналду свою попытку реализовал. Ну а потом выше всяческих похвал сыграл вратарь Португалии Диегу Кошта, отразивший три удара словенцев подряд. Португалия хоть и победила, однако это ей удалось сделать не без труда. Словенцы продемонстрировали лучшие свои качества, действуя слаженно и самоотверженно. И реализуй несколько благоприятных моментов сборная Словении – все могло бы завершиться в ее пользу. В общем, матчи на Евро-2024 лишний раз показали: деньги в футбол не играют, в футбол играют команда и ее тренер. И если у тренера с командой нет никаких проблем, а есть полное взаимопонимание с первого слова, то результат не заставит себя ждать.

– Кого считаете фаворитом чемпионата Европы?

- Это три сборных – Испания, Германия и Англия. Первые две вообще не позволяют себе никаких вольностей. На мой взгляд, они сильнейшие сборные на континентальном первенстве. Сильнее их команд я не вижу. Честно говоря, мне досадно, что турнирная сетка свела испанцев и немцев в ¼ финала. Если бы они встретились в финальном матче, то это было бы настоящим украшением чемпионата Европы. Спрогнозировать победителя в этой паре невозможно. В игре между Испанией и Германией, на мой взгляд, на первое место может выйти такой фактор, как везение. Это всевозможные рикошеты, VAR и тому подобное. Говоря же о фаворитах, могу сказать, что "выстрелить" может любая команда – скажем, Швейцария, а возможно, и Австрия. Да и турки с румынами тоже показали определенный уровень. Если эти две команды сойдут с дистанции первыми, то в плане соотношения сил на турнире это будет логично.

– Боль и досада, которые были после неудачи сборной Украины на Евро-2024 уже позади. Однако ваши впечатления о ее выступлении все же хотелось бы знать…

- Поливать грязью тренера и делать виноватым только его – это неправильно. А ведь на поле был не Сергей Ребров, а футболисты. И не подумайте, что я это говорю потому, что существует какая-то тренерская солидарность. Нет, в данном случае дело совсем не в этом. Для того чтобы знать, в чем может крыться причина неудачи нашей сборной, нужно знать ситуацию изнутри коллектива. А не зная этого точно, не стоит руководствоваться слухами и верить в сплетни. Мы сыграли так, как сыграли. Первый матч европейского первенства мы просто прос...ли. Когда я увидел состав команды, было немало непонятного. Лично я как тренер двух футболистов в "основу" не поставил бы. Фамилии называть не буду – речь идет о тех, кто выпал из игры в поединке с румынами. Это два ведущих футболиста, однако в упомянутой игре они играли на сохранение мяча, не демонстрируя настоящий свой уровень. Отдать мяч назад, поперек поля и сохранить – отнюдь не для игры на уровне национальной сборной. В нашей Первой лиге есть игроки, которые сыграли бы не хуже. Подобное говорит о многом и идет только в минус команде.

– О злосчастном поединке с Румынией понятно. А как насчет двух следующих игр украинской сборной – со Словакией и Бельгией?

- На оба этих матча наша команда сумела собраться и показала хороший футбол. Я радовался победе над словаками, хлопал в ладоши и во встрече с бельгийцами. Сборная Украины в этих поединках доказала, что она может играть так, как мы все от нее ждем. И если бы ей удалось выйти из группы, то я уверен, что при соответствующих коррективах Реброва наша команда смогла бы дойти и до четвертьфинала. Это было бы нам по силам. Но, к сожалению, как ни прискорбно констатировать, первая игра на Евро-2024 перечеркнула Украине все. В футболе ведь нет мелочей. И это знает любой тренер. Другое дело – футболисты, которым постоянно приходится об этом напоминать, призывая их делать то, что от них требуется. И есть такие, которые не прислушиваются, а играют так, как они хотят. Все это видно на поле. Отсюда и проблемы.

- Кто из футболистов понравился вам на турнире больше всего?

– К категории "топ" отнесу вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Он стал настоящим открытием чемпионата Европы. Да, в последнем матче с Испанией ему забивали мячи, однако вины в них у этого голкипера нет. Мамардашвили забивали из-под игроков, когда он не видел. К тому же, исполнение было на самом высоком уровне. Все остальное, что грузинский страж ворот мог сделать, он сделал – "тащил" с углов и даже после ударов с близкой дистанции. Еще назвал бы юного вингера Ламина Ямаля, феерившего в сборной Испании. Он хоть пока не забивает, но у него есть множество футбольных качеств – отличный дриблинг, видение поля, отличная подача с обеих ног. Очень интересный парень. И если он не "сойдёт с ума", что присуще молодым игрокам, то у него, несомненно, большое будущее.