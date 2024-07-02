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Юрий Кулиш: Двух футболистов Украины на матч с румынами в состав не поставил бы. В Первой лиге есть игроки, которые сыграли бы не хуже

ЕВРО-2024

Но не во всем виновен Ребров

Юрий Кулиш: Двух футболистов Украины на матч с румынами в состав не поставил бы. В Первой лиге есть игроки, которые сыграли бы не хуже

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Впечатлениями о сыгранных накануне матчах 1/8 финала чемпионата Европы, выступлении сборной Украины, фаворитах турнира и лучших действующих лицах с корреспондентом UA-Футбол поделился один из украинских специалистов Юрий Кулиш.

– В сыгранных матчах 1/8 финала заметил одну общую особенность: все команды, не считавшиеся в них фаворитами, забивали первыми, – отметил он. – Швейцарцы первыми поразили ворота итальянцев, словаки открыли счет в поединке с англичанами, а грузины – с испанцами. Еще в одном матче Германия – Дания, футболисты второй из этих сборных тоже забили первыми, однако гол отменили, после чего окрыленные хозяева турнира не заставили себя долго ждать и ответили двумя мячами в течение следующих пятнадцати минут. Но дело не в этом. Мне понравились датчане, которые в игре с немцами выглядели довольно прилично. Все это лишь лишний раз доказывает, что на столь серьезном футбольном форуме, как континентальное первенство, откровенно слабых соперников быть априори не может. Разумеется, в большинстве случаев из упомянутых пар победителями вышли именно фавориты – Германия, Англия и Испания, доказавшие, что сильнее. А вот Италия, считавшаяся фаворитом в игре со Швейцарией, откровенно удивила. Швейцарцы наглядно продемонстрировали, что благодаря организации игры, соблюдению дисциплины и желанию можно преодолевать грозного соперника – такого, как чемпион Европы прошлого первенства!

- Что скажете о поединке Англия – Словакия?

– Словаки мне понравились своей игрой в первом тайме. Они хорошо проявили себя в плане организации. У них было все настолько наиграно, настолько четко, что приятно было смотреть. Каждый из десяти полевых игроков выполнял тренерские требования, перестраивая тактические схемы: при обороне и средней обороне 4-5-1, при низкой обороне 5-4-1. Глубоко вверх словацкая команда мало выдвигалась и прессинг не применяла, однако все было слаженно: и быстрые атаки, и хорошие комбинации. Всё было логично, когда Словакия открыла счет. Этот гол назревал.

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Что касается англичан, то их вообще не было видно. И честно говоря, я думал, что этот матч они не "вытянут". Но класс есть класс. Подопечные Гарета Саутгейта забили два шикарных мяча, один из которых влетел в ворота словаков менее чем за полторы минуты до завершения основного времени. Сборной Англии следует отдать должное. Англичане по поводу игровой дисциплины и стремления вести борьбу до конца схожи с немцами.

- Чем запомнился матч Испания – Грузия?

– Испанцы хоть первыми и пропустили, однако было видно, что именно они доминируют в этом матче. Сборная Испании играла очень грамотно, у нее прослеживался запас прочности. Грузины оттянулись в свою штрафную и пока у них были силы, бились как могли. У них были очень хорошие быстрые атаки, в которых они выглядели здорово – и в этом стоит их отметить. Но если бы они не были грузинами, то при счете 1:2 могли сравнять счет (улыбается). Однако их подводила присущая этому народу чрезмерная эмоциональность. Многие игроки сборной Грузии пытались показать себя – технику, дриблинг, видение поля и прочее. В этой связи часто теряли мяч. Считаю, что грузинский кураж сыграл с очень симпатичной командой Вилли Саньоля злую шутку. Пока она играла дисциплинированно, до тех пор походила на команду. Но как только стала закипать кровь и заиграли эмоции, все пошло не так, как хотелось бы. Но как бы там ни было, а футболисты у сборной Грузии классные. На этом континентальном первенстве футбол показывали хороший, и из обороны "в касание" выходили здорово. Повторюсь: особенно понравились быстрые атаки. И если бы тот или иной игрок не жадничал и не тянул на себя одеяло, то все могло бы быть иначе.

– Как вам поединок Франция – Бельгия?

В целом произвел приятные впечатления. Еще до этого матча ожидал, что он будет очень интересен и непредсказуем. Я даже примерно не мог сказать, кто в этой встрече выиграет. Во Франции соперник был из когорты сильных. В составе сборной Бельгии немало игроков высокой квалификации. Стоит только назвать Кевина де Брюйне, Рамела Лукаку, Жереми Доку. И хотя команду Дидье Дешама считали фаворитом этой пары, бельгийцы показали, что они могут достойно противостоять любому сопернику. Кто знает, как бы повернулись события в этом поединке, если бы Бельгия использовала хотя бы один шанс из тех, что у нее были. А вот французы использовали, дожав неуступчивого соперника в самой концовке поединка. Единственный мяч решил судьбу этого интересного противостояния.

- Согласны ли с мнением, что матч Португалия – Словения стал пока едва ли не лучшим на Евро-2024?

- Полностью согласен. За драматизмом с ним на данном этапе ни один другой матч не может сравниться. Особенно драматичным он был для одного из ветеранов сборной Португалии Криштиану Роналду. Когда при нулевом счете в первом дополнительном тайме его удар с пенальти парировал Ян Облак, португалец даже попал в плен эмоций - заплакал. Однако, когда дело дошло до серии пенальти, Роналду свою попытку реализовал. Ну а потом выше всяческих похвал сыграл вратарь Португалии Диегу Кошта, отразивший три удара словенцев подряд. Португалия хоть и победила, однако это ей удалось сделать не без труда. Словенцы продемонстрировали лучшие свои качества, действуя слаженно и самоотверженно. И реализуй несколько благоприятных моментов сборная Словении – все могло бы завершиться в ее пользу. В общем, матчи на Евро-2024 лишний раз показали: деньги в футбол не играют, в футбол играют команда и ее тренер. И если у тренера с командой нет никаких проблем, а есть полное взаимопонимание с первого слова, то результат не заставит себя ждать.

– Кого считаете фаворитом чемпионата Европы?

- Это три сборных – Испания, Германия и Англия. Первые две вообще не позволяют себе никаких вольностей. На мой взгляд, они сильнейшие сборные на континентальном первенстве. Сильнее их команд я не вижу. Честно говоря, мне досадно, что турнирная сетка свела испанцев и немцев в ¼ финала. Если бы они встретились в финальном матче, то это было бы настоящим украшением чемпионата Европы. Спрогнозировать победителя в этой паре невозможно. В игре между Испанией и Германией, на мой взгляд, на первое место может выйти такой фактор, как везение. Это всевозможные рикошеты, VAR и тому подобное. Говоря же о фаворитах, могу сказать, что "выстрелить" может любая команда – скажем, Швейцария, а возможно, и Австрия. Да и турки с румынами тоже показали определенный уровень. Если эти две команды сойдут с дистанции первыми, то в плане соотношения сил на турнире это будет логично.

– Боль и досада, которые были после неудачи сборной Украины на Евро-2024 уже позади. Однако ваши впечатления о ее выступлении все же хотелось бы знать…

- Поливать грязью тренера и делать виноватым только его – это неправильно. А ведь на поле был не Сергей Ребров, а футболисты. И не подумайте, что я это говорю потому, что существует какая-то тренерская солидарность. Нет, в данном случае дело совсем не в этом. Для того чтобы знать, в чем может крыться причина неудачи нашей сборной, нужно знать ситуацию изнутри коллектива. А не зная этого точно, не стоит руководствоваться слухами и верить в сплетни. Мы сыграли так, как сыграли. Первый матч европейского первенства мы просто прос...ли. Когда я увидел состав команды, было немало непонятного. Лично я как тренер двух футболистов в "основу" не поставил бы. Фамилии называть не буду – речь идет о тех, кто выпал из игры в поединке с румынами. Это два ведущих футболиста, однако в упомянутой игре они играли на сохранение мяча, не демонстрируя настоящий свой уровень. Отдать мяч назад, поперек поля и сохранить – отнюдь не для игры на уровне национальной сборной. В нашей Первой лиге есть игроки, которые сыграли бы не хуже. Подобное говорит о многом и идет только в минус команде.

– О злосчастном поединке с Румынией понятно. А как насчет двух следующих игр украинской сборной – со Словакией и Бельгией?

- На оба этих матча наша команда сумела собраться и показала хороший футбол. Я радовался победе над словаками, хлопал в ладоши и во встрече с бельгийцами. Сборная Украины в этих поединках доказала, что она может играть так, как мы все от нее ждем. И если бы ей удалось выйти из группы, то я уверен, что при соответствующих коррективах Реброва наша команда смогла бы дойти и до четвертьфинала. Это было бы нам по силам. Но, к сожалению, как ни прискорбно констатировать, первая игра на Евро-2024 перечеркнула Украине все. В футболе ведь нет мелочей. И это знает любой тренер. Другое дело – футболисты, которым постоянно приходится об этом напоминать, призывая их делать то, что от них требуется. И есть такие, которые не прислушиваются, а играют так, как они хотят. Все это видно на поле. Отсюда и проблемы.

- Кто из футболистов понравился вам на турнире больше всего?

– К категории "топ" отнесу вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Он стал настоящим открытием чемпионата Европы. Да, в последнем матче с Испанией ему забивали мячи, однако вины в них у этого голкипера нет. Мамардашвили забивали из-под игроков, когда он не видел. К тому же, исполнение было на самом высоком уровне. Все остальное, что грузинский страж ворот мог сделать, он сделал – "тащил" с углов и даже после ударов с близкой дистанции. Еще назвал бы юного вингера Ламина Ямаля, феерившего в сборной Испании. Он хоть пока не забивает, но у него есть множество футбольных качеств – отличный дриблинг, видение поля, отличная подача с обеих ног. Очень интересный парень. И если он не "сойдёт с ума", что присуще молодым игрокам, то у него, несомненно, большое будущее.

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Юрий Кулиш Украина эксклюзив UA-Футбол Евро 2024
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
02.07.2024 в 17:29
Як уже тут не раз казалось-запущена в дію акція відмивання та реабілітації тренера про..вшего підготовку та організацію збшрної
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
02.07.2024 в 17:29
Як уже тут не раз казалось-запущена в дію акція відмивання та реабілітації тренера про..вшего підготовку та організацію збшрної
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0
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.