Евро-2024. Румыния – Нидерланды 0:3. Солидная игра подопечных Кумана

В Мюнхене в последний день 1/8 финала Евро-2024 встречались сборные Румынии и Нидерландов. Фаворитами противостояния считались подопечные Кумана, но недооценивать румын точно не стоило.

Ну в групповом этапе Румыния переиграла Украину, сыграла вничью со Словакией и уступила Бельгии. Имея в своем активе четыре очка подопечные Иорданеску вышли из первого места. Нидерланды тоже набрали четыре очка, но вышли в 1/8 финала с третьего места. К игре коллектива Кумана осталось немало вопросов. Безусловно, ничья с Францией – это хороший результат, но проигрыш Австрии заставил задуматься болельщиков "оранье".

Из-за дисквалификации румынам не мог помочь основной левый защитник Никушор Банка. У Нидерландов не было дисквалифицированных.

Игра началась в медленном темпе. Нидерланды прогнозированно с первых минут взяли мяч под свой контроль, но без продвижения вперед. Следует отдать должное подопечным Иорданеску, которые пытались высоко прессинговать. Румыны при первой возможности стремились выходить из защиты в атаку. Постепенно футболисты сборной Румынии перехватили инициативу и начали играть первым номером. Опасно из-за пределов штрафной пробивал Ман, но в створ ворот попасть не смог.

Много сумбура было в игре обеих команд, но футбол нельзя было назвать скучным. На 20-й минуте Нидерланды вышли вперед. Коди Гакпо с фланга ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол – 0:1. Много вопросов к Нице, ведь за ближний угол голлипер должен отвечать. Этот гол придал подопечным Кумана уверенности в собственных силах и они могли увеличивать свое преимущество. После подачи с углового де Врей головой пробил мимо ближнего угла. После пропущенного гола игра сборной Румыния сломалась, и они никак не могли прийти в себя. Забить еще до перерыва Нидерланды не смогли, хотя и играли очень хорошо.

В начале второго тайма шикарную возможность забить потерял Депай, но его удар заблокировал Рациу. Уверенно играли футболисты сборной Нидерландов и после перерыва. На 58-й минуте после подачи из углового в стойку пробил ван Дейк. Невероятно везло подопечным Иорданеску.

На 64-й минуте Гакпо переправил мяч в сетку, но его гол отменили из-за положения вне игры. Подопечные Кумана контролировали ход событий на поле, но увеличить свое преимущество никак не могли. На 83-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Гакпо прострелил, а Мален забил в пустые ворота – 0:2. Точку в матче поставилвсе тот же Мален в компенсированное время - 0:3.

Игра завершилась победой Нидерландов. Подопечные Кумана будут играть в четвертьфинале.

Евро-2024. 1/8 финала

2 июля. 19:00. Мюнхен. "Альянс Арена"

Румыния – Нидерланды 0:3

Голы: Гакпо (20), Мален (83, 90+3)

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Могош (Раковицан, 38) – Мариус Марин (Чикелдеу, 72) – Ман, Резван Марин, Станчу, Хаджи (Алибек, 72) – Дрегуш (Михейле, 72)

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 68) – Схаутен (Верман, 68), Рейндерс, Симонс – Гакпо (Вегхорст, 84), Депай (Блинд, 90+2), Бергвейн (Мален, 46)