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Продолжится ли румынская сказка? Стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Румыния - Нидерланды
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня,2 июля, на Евро-2024 состоятся еще два матча 1/8 финала, в одном из которых Румыния сыграет с Нидерландами.
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Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.
Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Могош – Мариус Марин – Ман, Резван Марин, Станчу, Хаджи – Дрегуш.
Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Симонс – Гакпо, Депай, Бергвейн.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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