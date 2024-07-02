Продолжится ли румынская сказка? Стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Румыния - Нидерланды

Сегодня,2 июля, на Евро-2024 состоятся еще два матча 1/8 финала, в одном из которых Румыния сыграет с Нидерландами.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live доступны на UA-Football

Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Могош – Мариус Марин – Ман, Резван Марин, Станчу, Хаджи – Дрегуш.

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Симонс – Гакпо, Депай, Бергвейн.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .