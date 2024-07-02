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Сборная Нидерландов открывает счет в матче против Румынии. ВИДЕО
Первый гол, забитый на 20-й минуте поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Нидерландов забивает первой в матче против Румынии в рамках 1/8 финала Евро-2024.
На 20-й минуте поединка Гакпо завершил атаку команды, безупречно пробив из пределов штрафной площадки.
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Текущий счет 0:1.
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