Гакпо догнал лучших бомбардиров Евро-2024

Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол на 20-й минуте матча против Румынии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Таким образом Гакпо присоединился к Мусиале (Германия), Шранцу (Словакия) и Микаутадзе (Грузия) в списке лучших бомбардиров Евро.

Все игроки имеют по три забитых мяча.