ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гакпо догнал лучших бомбардиров Евро-2024
Все игроки имеют по три забитых мяча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол на 20-й минуте матча против Румынии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024.
Таким образом Гакпо присоединился к Мусиале (Германия), Шранцу (Словакия) и Микаутадзе (Грузия) в списке лучших бомбардиров Евро.
Все игроки имеют по три забитых мяча.
Популярное сейчас
- Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Германия - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО