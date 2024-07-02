Евро-2024. Австрия - Турция 1:2. Дубль центрбека выводит турков в 1/4 финала

Чемпионат Европы-2024. 1/8 финала

02.07.2024. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Австрия - Турция 1:2

Голы: Грегорич 66 - Демирал 1, 59

Никаких глобальных изменений в сравнении с групповым этапом наставники команд в составах не провели. Неизвестно было лишь то, кем Монтелла заменит дисквалифицированных из-за перебора жёлтых карточек Чалханоглу и Акайдина. В итоге в стартовой 11-ке двух основных футболистов заменили Айхан и Демирал.

Уже на 1-й минуте Турция ошарашила соперника быстрым голом. Серия рикошетов чуть не привела к очередному автоголу на этом Евро, но Пенц с ударом справился. Правда, отбил мяч перед Демиралом, который безжалостно расстрелял ворота голкипера Австрии.

Выдержав последующий натиск австрийцев, Турции удалось отвести игру от своей половины поля, и даже завладеть небольшой инициативой.

В компенсированное к первому тайму гол в раздевалку чуть не отправил Баумгартнер. Для того, чтобы сравнять счёт, хавбеку немного не хватило точности при ударе после прострела с левого фланга.

Такое расточительство турки не простили. Подачу Гюлера с углового успешно замкнул всё тот же Демирал. На этот раз гол был забит прямым ударом головой.





Интрига в игру вернулась довольно быстро. Суматохой в штрафной Турции умело воспользовался вышедший на замену в перерыве Грегорич, и сократил отставание - 1:2. Третий результативный угловой в поединке.





Забитый мяч вдохновил подопечных Рангника на более активные действия в атаке. Впрочем, на решающих стадиях Австрии всё время чего-то не хватало для доведения до логического завершения.

Главные моменты команды создали уже в компенсированные минуты к основному времени. Йылмаз выбежал в контратаку, убрал защитника, пробил низом в правый угол, но Пенц не позволил поставить Турцию точку в матче раньше времени.

В следующей атаке уже Австрия имела невероятный шанс отличиться. Баумгартнер с ближнего расстояния пробил головой от газона, но Гюнок фантастическим сейвом перевёл мяч на угловой, который стал последним событием в поединке.





В четвертьфинале Евро Турция сыграет против Нидерландов, которые уверенно расправились с соперником Украины на групповом этапе - сборной Румынии со счётом 3:0.

Стоит отметить, что следующую игру в составе "лунных звёзд" пропустят Кёкчю и Юксек. Оба футболиста получили сегодня жёлтые карточки.



Австрия: Пентц, Пош, Данзо, Линхарт (Вобер 64), Мвене (Прасс 46), Зайвальд, Забитцер, Лаймер (Гриллич 64), Баумгартнер, Шмид (Грегорич 46), Арнаутович

Турция: Гюнок, Мюлдюр, Бардакчи, Демирал, Кадиоглу, Айхан, Юксек (Озджан 58), Гюлер (Йокушлу 78), Кёкчу (Кахведжи 83), Йылдыз (Актюркоглу 78), Йылмаз

Предупреждения: Шмид 38, Лингарт 52 - Кёкчу 11, Юксек 42