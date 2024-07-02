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Австрия - Турция: Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
Австрия: Пентц, Пош, Линхарт, Данзо, Мвене, Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Шмид, Зайвальд, Арнаутович.
Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Демирал, Айхан, Кадиоглу, Кекчю, Юксек, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.
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