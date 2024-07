Гакпо стал лучшим игроком матча Румыния - Нидерланды

2 июля, сборная Нидерландов обыграла Румынию в рамках 1/8 финала Евро-2024 (0:3).

Лучшим игроком матча по версии УЕФА стал голландец Коди Гакпо.

Футболист сыграл 84 минут, за которые забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также выполнил 10 из 17 точных передач (59%), имел успех в двух удачных обводках, выиграл 1 воздушное единоборство и в целом сделал 29 касаний к мячу.

Goal and an assist in the round of 16 ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/oR3kAtZd2V