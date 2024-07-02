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Куман - о победе против Румынии: Иногда трудно объяснить, почему ты играешь плохо, а почему выигрываешь
Специалист поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рональд Куман, тренер сборной Нидерландов, прокомментировал победу команды в рамках 1/8 финала Евро-2024 против Румынии (0:3).
"Иногда трудно объяснить, почему ты играешь плохо, а почему выигрываешь. Сегодня начало было тяжелым, но мы в конце концов создали им проблемы.
Возможно, одним из критических моментов было то, что мы слишком долго не могли забить второй гол. Мы создали Румынии большие проблемы в атаке".
Теперь сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала с победителем пары Австрия - Турция.
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