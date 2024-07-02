Куман - о победе против Румынии: Иногда трудно объяснить, почему ты играешь плохо, а почему выигрываешь

Рональд Куман, тренер сборной Нидерландов, прокомментировал победу команды в рамках 1/8 финала Евро-2024 против Румынии (0:3).

"Иногда трудно объяснить, почему ты играешь плохо, а почему выигрываешь. Сегодня начало было тяжелым, но мы в конце концов создали им проблемы.



Возможно, одним из критических моментов было то, что мы слишком долго не могли забить второй гол. Мы создали Румынии большие проблемы в атаке".