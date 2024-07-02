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Турция забивает гол на 1-й минуте матча против Австрии. ВИДЕО
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции забивает гол на 1-й минуте матча против Австрии в рамках 1/8 финала Евро-2024.
Мерих Демирал сыграл на добивании в штрафной площадке, отправив мяч под перекладину.
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Текущий счет 0:1.
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