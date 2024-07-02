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Тренер сборной Румынии - о поражении против Нидерландов: Это урок, который мы усвоили
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эдвард Йорданеску, тренер сборной Румынии, высказался о поражении команды в матче против Нидерландов в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.
"Румыны должны верить в себя. Если они это сделают, то могут создать фантастические вещи. Нужно развиваться и растить новые поколения. Они должны черпать вдохновение от этих ребят и иметь их как пример для подражания, потому что они отдали все, что имели.
Это урок, который мы усвоили. И эта связь между румынским народом и национальной сборной может стать новым началом".
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