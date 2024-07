Его не знает мир, но обожает Испания: секреты тренера лучшей Фурии со времен Хави и Иньесты

Это он настоял, чтобы Испания во время Евро жила в глуши Шварцвальда.

Вокруг природа и великолепные поля для гольфа; в деревне неподалеку — старая церковь. Дома он часто ходил в храм, но здесь еще не был ни разу.

Возможно, сходит перед четвертьфиналом с Германией?

Распорядок де ла Фуэнте аскетичен. Подъем в шесть; завтрак без кофе, потом час в тренажерке. Ему 63, и он давно дедушка, но держится.

После тренировки сборной — командный обед; за тем вместе с помощниками они делятся впечатлениями и придумывают, что можно изменить. Иногда приглашают кого-то из игроков.

Вечера и ночи посвящены изучению соперников, чтобы на утренней тренировке опробовать новые идеи на поле.

Тем временем сборная Испании показывает точно наилучший футбол на Евро, и внутри страны пресса потирает руки. Здесь уже не сомневаются, что в лице де ла Фуэнте сорвали банк.

***

Кто он?

Боевитый левый защитник - достаточно качественный, чтобы набегать 234 матча (5 голов) за чемпионский "Атлетик" Хавьера Клементе в 80-е.

Затем, когда Бильбао забуксовал, де ла Фуэнте уехал в "Севилью", но только как дублер Маноло Хименеса.

Его карьера закисала на глазах, играл Луис все меньше, и уже вскоре оказался в низших лигах с "Алавесом", где и завершил в 94-м всего в 33 года.

Не звезда, правда? Но сухая статистика не скажет вам, что де ла Фуэнте также был душой каждой раздевалки, где выступал — даже если не выходил на поле.

То же самое повторяет Исмаэль Уртуби, с которым де ла Фуэнте вместе пробивался в основу Бильбао.

Уже более 40 лет прошло, а они дружат до сих пор — постаревшие, с детьми и внуками, но что с того? Впрочем, как и в "Севилье", где у команды начала 90-х даже есть общий чат, где они списываются и делятся самым важным.

Когда де ла Фуэнте назначили тренером сборной, сообщения прислали абсолютно все.

Вы начинаете понимать, да?

***

Завершив с футболом, де Фуэнте начал тренировать.

Сначала любителей, а дальше в академии "Севильи", где в 2001-05 годах подготовил для основы неких Серхио Рамоса, Антонио Пуэрту и Хесуса Наваса.

Вы не знали, почему он взял 38-летнего Наваса на Евро? Теперь знаете.

Но особенно де ла Фуэнте любил Пуэрту, видел в нем лучшую версию себя. И страшно ругался каждый раз, когда на пути трофея становился La Pulga — уже тогда никто не мог остановить Лео.

Что делать? Он сменил место, поехал в Бильбао, но набирая по 46 очков с молодежью в 3-м дивизионе шанса в основе не получил.

Контракт предложил только "Алавес" из той же Сегунды-Б, но команда была развалена, и все завершилось за три месяца.

Еще немного — и он бы пополнил унылые ряды телевизионных экспертов, это точно. От этой жизни спас де ла Фуэнте еще один друг — Иньяки Саэс имел пост в федерации, и порекомендовал Луиса в сборную U-19.

Мудрое, полезное для всех сторон кумовство.

***

Луис выиграл для Испании Евро U-19 в 2015 году; затем Евро U-21 в 2019-ом.

На Олимпиаде в Токио он дотянул своих до финала, где "Фурии" просто не хватило класса против Дани Алвеса, Ришарлисона, Малкома, Дугласа Луиса.

Тем не менее, команды, которые строил де ла Фуэнте, были и качественнее, и интереснее игры взрослой сборной в тот же период.

В 2015-м MVP юношеского Евро стал Марко Асенсио; в 2019-м — Фабиан Руис.

Вы не знали, почему рядовой пехотинец "ПСЖ" так зажигает на Евро? Теперь знаете.

Де ла Фуэнте вырастил это поколение — не только Руиса, но и Симона, Мерино, Оярсабаля, Себальоса, Солера, Кукурелью. Кто-то из них сияет уже сейчас, кто-то обязательно вернется позже. В них могут сомневаться фанаты и пресса, но только не их тренер:

Вы не знали, почему де ла Фуэнте назначили тренером после безумного провала в Катаре?

Почему не уволили в ходе скандала имени Дженни Эрмосо, хотя он и не поддержал феминисток?

Теперь знаете.

***

Де ла Фуэнте не догматик, и легко жонглирует схемами.

Он провёл отбор с двумя опорными, теперь играет с одним. Он верит в испанский стиль, но поощряет навесы.

И, да — у него уже есть первый трофей. Летом 2023 года Испания выиграла Лигу наций в серии пенальти с хорватами.

Именно с нее начался их подъем. Уже вскоре Альба и Бускетс подались в пенсионный фонд США, в сборную влились супербыстрые Нико и Ямаль — первые ласточки растущего поколения мигрантов, заполонившего академии — и о Катаре уже забыли, будто и не было.

Забить 7 голов Грузии и 6 голов Кипру вроде и не подвиг, но и не обыденность.

???? Check out the shot map for Spain's 7-1 win in Georgia: 33 shots, 4.07 xG, 12 shots on target.



They absolutely peppered them. pic.twitter.com/2tIa8dmz0w