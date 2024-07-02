Турция забивает второй гол в ворота Австрии, но подопечным Рангника удалось отыграть один мяч. ВИДЕО

Сборная Турции забивает еще один гол в ворота Австрии, но подопечным Рангника удалось отыграть один мяч в поединке в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Арда Гюлер взялся выполнять угловой. А Мерих Демирал сильным ударом головой отправил мяч в сетку.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 66-й минуте после подачи с углового Михаэль Грегорич отправил мяч в ворота соперника.

Текущий счет 1:2.