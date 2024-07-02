ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турция забивает второй гол в ворота Австрии, но подопечным Рангника удалось отыграть один мяч. ВИДЕО
1:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции забивает еще один гол в ворота Австрии, но подопечным Рангника удалось отыграть один мяч в поединке в рамках 1/8 финала Евро-2024.
Арда Гюлер взялся выполнять угловой. А Мерих Демирал сильным ударом головой отправил мяч в сетку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На 66-й минуте после подачи с углового Михаэль Грегорич отправил мяч в ворота соперника.
Текущий счет 1:2.
Популярное сейчас
- Юрий Кулиш: Двух футболистов Украины на матч с румынами в состав не поставил бы. В Первой лиге есть игроки, которые сыграли бы не хуже
- Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
- Забили Брагару и Лонвейк. Динамо в спарринге разгромило Ингулец
- Евро-2024. Швейцария - Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО