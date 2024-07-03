Мэри Демирал – лучший футболист: оценки за матч Австрия – Турция

Представитель "Аль-Ахли" (Джидда) стал героем последнего поединка в первом раунде плей-офф. Официальный партнер Евро Vivo признал защитника лучшим игроком встречи.

Аналогичного мнения придерживаются аналитики порталов SofaScore и WhoScored, которые поставили Мэри наивысшую оценку (9,8/9,6 балла). Вдобавок к двум забитым головам Демирал 17 раз выносил мяч, заблокировал 4 удара соперников, совершил 3 перехвата, выиграл 6 воздушных дуэлей.

В Австрии фланговый защитник Стефан Пош выступил лучше партнеров по сборной (8,0/7,9 очков). Он сделал 6 ключевых пасов и 4 точных навеса, заработал 2 нарушения правил, создал 3 голевых момента, в шести случаях выиграл борьбу за позицию.