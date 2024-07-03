ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мэри Демирал – лучший футболист: оценки за матч Австрия – Турция
Дубль центрального защитника принес команде путевку в ¼ финала
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Представитель "Аль-Ахли" (Джидда) стал героем последнего поединка в первом раунде плей-офф. Официальный партнер Евро Vivo признал защитника лучшим игроком встречи.
Аналогичного мнения придерживаются аналитики порталов SofaScore и WhoScored, которые поставили Мэри наивысшую оценку (9,8/9,6 балла). Вдобавок к двум забитым головам Демирал 17 раз выносил мяч, заблокировал 4 удара соперников, совершил 3 перехвата, выиграл 6 воздушных дуэлей.
В Австрии фланговый защитник Стефан Пош выступил лучше партнеров по сборной (8,0/7,9 очков). Он сделал 6 ключевых пасов и 4 точных навеса, заработал 2 нарушения правил, создал 3 голевых момента, в шести случаях выиграл борьбу за позицию.
Популярное сейчас
- Турция забивает гол на 1-й минуте матча против Австрии. ВИДЕО
- Сборная Нидерландов открывает счет в матче против Румынии. ВИДЕО
- Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Евро-2024. Швейцария - Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО