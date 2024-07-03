Монтелла: По количеству побед мы повторили выступление на Евро-2008

Наставник "лунных звезд" прокомментировал викторию над Австрией в ⅛ финала.

"Очень, очень важный матч. Командный дух был с первой и до последней минуты. Впервые дух этой команды мы увидели в гостевом матче отборочного турнира против Хорватии.

Мы немного устали. Я очень рад за своих игроков. Может быть, в первых матчах у нас были некоторые проблемы по части командного духа.

Это исторический результат. По количеству побед мы повторили выступление на Евро-2008. Мы очень рады за всех нас", – отметил тренер.