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Монтелла: По количеству побед мы повторили выступление на Евро-2008
Винченцо доволен результатами команды на турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "лунных звезд" прокомментировал викторию над Австрией в ⅛ финала.
"Очень, очень важный матч. Командный дух был с первой и до последней минуты. Впервые дух этой команды мы увидели в гостевом матче отборочного турнира против Хорватии.
Мы немного устали. Я очень рад за своих игроков. Может быть, в первых матчах у нас были некоторые проблемы по части командного духа.
Это исторический результат. По количеству побед мы повторили выступление на Евро-2008. Мы очень рады за всех нас", – отметил тренер.
Экс-бомбардир "Ромы" возглавил Турцию в сентябре 2023 года.
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