Коди Гакпо стал третьим нидерландцем, забившим минимум три мяча на двух разных крупных турнирах

Вчера Нидерланды переиграли сборную Румынии (3:0) и вышли в четвертьфинал Евро-2024. Одним из творцов успеха был Коди Гакпо, который отметился первым забитым мячом в ворота "трехцветных".

Как сообщает Opta Analyst, 25-летний вингер стал третьим нидерландцем, забившим минимум три гола на двух разных крупных турнирах. До него это делали Джонни Реп (ЧМ-1974 и 1978) и Деннис Бергкамп (Евро-1992, ЧМ-1994 и 1998). Кроме того, на двух последних международных турнирах (ЧМ-2022 и Евро-2024) единственным европейским игроком, который забил больше голов, чем нидерландец Коди Гакпо (6 в 9 играх), является француз Киллиан Мбаппе (9 в 10 играх).

Добавим, что в 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет против Турции. Матч состоится 6 июля в 22:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине.