Сборная Румынии имеет самый низкий коэффициент побед среди команд, сыгравших минимум 10 матчей на чемпионате Европы

Вчера подопечные Эдварда Йорданеску разгромно уступили сборной Нидерландов со счетом 0:3. "Трехцветные" прекратили участие на Евро-2024 и одновременно установили интересное достижение.

По информации Opta Analyst, пока Румыния выиграла лишь два из 20 матчей на чемпионате Европы (6 ничьих и 12 поражений). Их коэффициент побед в 10% является самым низким среди всех команд, которые сыграли минимум 10 матчей на соревнованиях.

Напомним, что кроме победы над сборной Украины, "трехцветные" также выигрывали на Евро-2000, где были сильнее Англии (3:2). Тогда Румыния также с 4 очками в активе вышла из группы, где выбыли в 1/4 финала от сборной Италии, проиграв им со счетом 0:2.