Арнаутович - про 1:2 от Турции: Мы едем домой. Австрия этого не заслужила

Нападающий сборной Австрии и миланского "Интера" Марко Арнаутович поделился своими мыслями после вылета в 1/8 финала Евро-2024 от Турции (1:2).

"Они забили два гола после двух угловых. Вот наши ошибки. Мы провели отличную игру - нанесли 21 удар по воротам: таков футбол.

Мы едем домой, и мне очень жаль, потому что мы этого не заслужили. Я этого не заслуживаю.

Повлияла ли значимость прогноза? Не думаю, что мы были фаворитами, мы с большим уважением относимся ко всем нашим противникам, которые столь же сильны, как и мы", - приводит Арнауточива Tutto Mercato WEB.