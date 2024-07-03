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Арнаутович - про 1:2 от Турции: Мы едем домой. Австрия этого не заслужила
Обидный результат для капитана команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Австрии и миланского "Интера" Марко Арнаутович поделился своими мыслями после вылета в 1/8 финала Евро-2024 от Турции (1:2).
"Они забили два гола после двух угловых. Вот наши ошибки. Мы провели отличную игру - нанесли 21 удар по воротам: таков футбол.
Мы едем домой, и мне очень жаль, потому что мы этого не заслужили. Я этого не заслуживаю.
Повлияла ли значимость прогноза? Не думаю, что мы были фаворитами, мы с большим уважением относимся ко всем нашим противникам, которые столь же сильны, как и мы", - приводит Арнауточива Tutto Mercato WEB.
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