Известны претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024

Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов на звание лучшего гола 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

В список вошли гол английского полузащитника Джуда Беллингема в ворота Словакии (2:1, доп. время), забитые мячи испанцев Фабиана Руиса и Нико Уильямса Грузии (4:1), а также гол швейцарского нападающего Рубена Варгаса Италии (2:0).

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.