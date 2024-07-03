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Известны претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024
Фаворит очевиден
Getty Images_
Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов на звание лучшего гола 1/8 финала чемпионата Европы-2024.
В список вошли гол английского полузащитника Джуда Беллингема в ворота Словакии (2:1, доп. время), забитые мячи испанцев Фабиана Руиса и Нико Уильямса Грузии (4:1), а также гол швейцарского нападающего Рубена Варгаса Италии (2:0).
Проголосовать за своего фаворита можно
FOUR fantastic goals! Tap below to vote for your favourite? ????— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 3, 2024
???????????????????????????? Jude Bellingham vs Slovakia
???????? Nico Williams vs Georgia
???????? Ruben Vargas vs Italy
???????? Fabián Ruiz vs Georgia@AlipayPlus | #EUROGOTT
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