Известны претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024

Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов на звание лучшего гола 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

В список вошли гол английского полузащитника Джуда Беллингема в ворота Словакии (2:1, доп. время), забитые мячи испанцев Фабиана Руиса и Нико Уильямса Грузии (4:1), а также гол швейцарского нападающего Рубена Варгаса Италии (2:0).

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

FOUR fantastic goals! Tap below to vote for your favourite? ????



???????????????????????????? Jude Bellingham vs Slovakia

???????? Nico Williams vs Georgia

???????? Ruben Vargas vs Italy

???????? Fabián Ruiz vs Georgia@AlipayPlus | #EUROGOTT