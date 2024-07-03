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Турецкий защитник Демирал забил самый быстрый гол на стадии плей-офф чемпионата Европы
На этом турнире уже второй раз забивают на первой минуте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Мэри Демирал помог своей сборной выйти в четвертьфинал Евро-2024, отличившись дважды в ворота Австрии (2:1). Турецкий защитник открыл счет уже на 57 секунде матча, что стало вторым самым быстрым голом в истории чемпионатов Европы и самым быстрым на стадии плей-офф.
Кроме того, "лунные звезды" теперь удерживают рекорд по самому быстрому голу в плей-офф раундах как на Евро, так и на чемпионатах мира (с 1966 года), где Хакан Шукюр также забил гол через 11 секунд в ворота Южной Кореи на ЧМ-2002. Стоит отметить, что на предыдущих континентальных турнирах не было забито ни одного гола на первой минуте, но на Евро-2024 уже дважды отличились в этот период: кроме взятия ворот Демиралем (57 секунда), также забивал албанец Недим Байрами в ворота сборной Италии на групповом этапе (23 секунда).
Clocked at just 57 seconds, Merih Demiral's opener against Austria is the second-fastest goal in European Championship history #AUTTUR pic.twitter.com/3fgaYrUrnf— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2024
Добавим, что сборная Турции в третий раз в своей истории вышла в 1/4 финала континентального первенства (после Евро-2000 и Евро-2008).
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