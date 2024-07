Турецкий защитник Демирал забил самый быстрый гол на стадии плей-офф чемпионата Европы

Вчера Мэри Демирал помог своей сборной выйти в четвертьфинал Евро-2024, отличившись дважды в ворота Австрии (2:1). Турецкий защитник открыл счет уже на 57 секунде матча, что стало вторым самым быстрым голом в истории чемпионатов Европы и самым быстрым на стадии плей-офф.

Кроме того, "лунные звезды" теперь удерживают рекорд по самому быстрому голу в плей-офф раундах как на Евро, так и на чемпионатах мира (с 1966 года), где Хакан Шукюр также забил гол через 11 секунд в ворота Южной Кореи на ЧМ-2002. Стоит отметить, что на предыдущих континентальных турнирах не было забито ни одного гола на первой минуте, но на Евро-2024 уже дважды отличились в этот период: кроме взятия ворот Демиралем (57 секунда), также забивал албанец Недим Байрами в ворота сборной Италии на групповом этапе (23 секунда).

