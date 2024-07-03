Хавбек сборной Австрии: Один из самых грустных дней в моей жизни. Внутри меня ничего нет

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер выразил разочарование после поражения от Турции (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

"Это один из самых грустных дней в моей жизни, если честно. Очень сложно подбирать нужные слова. Мы хотели выиграть эту игру, отдали все, что у нас было. В конце концов, этого оказалось недостаточно - такого не должно было произойти. Это действительно печальный день для нас.

Это так трудно описать, внутри меня ничего нет. Чувствую себя нулем. Когда-то мы можем понять, что сыграли очень хорошо на этом Евро, но не сегодня и не завтра. Это займет некоторое время", - цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.