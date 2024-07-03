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Хавбек сборной Австрии: Один из самых грустных дней в моей жизни. Внутри меня ничего нет
Тяжело принимать такие поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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